La rosa non è competitiva: e scatta la lite tra Grosso e Paratici. La fine burrascosa del connubio

C'è ancora tempo e spazio per raccontare come si sia chiuso, in quale maniera, il connubio tra Fabio Paratici e Fabio Grosso alla Fiorentina.

Il Corriere Fiorentino scrive che domenica sera c’è stata una lite tra i due, dopo la quale il manager avrebbe preso la decisione di interrompere il rapporto con l’uomo che lui stesso aveva scelto come timoniere per il rilancio.

Il valore della rosa

Alla base di questa lite c'era il fatto che Grosso si sarebbe lamentato del valore reale della rosa, troppo giovane e senza leader, e della gestione del caso Kean, centravanti che fino all’ultimo aveva sperato di poter allenare.

Il tecnico non ha mai fatto un passo indietro, ma alla base dello strappo ci sono comunque divergenze sul mercato, visto che non considera l’attuale rosa viola sufficientemente competitiva rispetto alle ambizioni di società e piazza, si legge ancora sulla fonte citata.

Le parole su Kean

Un concetto quest'ultimo che non è andato giù a Paratici, che già non aveva gradito le frasi su Kean ("Avessi potuto l’avrei fatto giocare") dette da Grosso dopo il Frosinone e ovviamente le tre sconfitte di fila in campionato.