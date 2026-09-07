Amoruso: "Non avrei preso Grosso e non avrei ripreso Vanoli: Paratici deve metterci la faccia e spiegare cosa non è andato"

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha avuto modo di commentare le ultime vicende interne al Viola Park in collegamento con Radio TMW: nel mirino, ovviamente, la scelta di Paratici in merito a Grosso e Vanoli.

Su Paratici

"Pensare che la colpa sia tutta di Grosso è da folli: il tecnico è il massimo leader, quello che mette in campo la squadra, ma le colpe non sono solo sue. In campo di vanno i calciatori, ci devono mettere tanto della loro voglia e delle qualità. E poi il DS: sono arrivati giocatori giovani e con potenzialità, ma dei 13 acquisti, a parte Atta e Goncalves, nessuno ha 1-2 campionati da titolare in una squadra. C'è poca esperienza, e in campo serve: ti servono dei leader, quelli che ti guidano, e sono mancati. Grosso era sembrato adatto per una ricostruzione, mandarlo via dopo appena tre giornate vuol dire che hai sbagliato tantissimo. lo lo avrei tenuto almeno fino alla sosta".

Su Vanoli

"Hai mandato via Vanoli tra le polemiche, facendo capire che non ottenevi quello che volevi da quella squadra, cosa ti fa pensare che può ottenerlo con una squadra ancora più giovane e completamente cambiata? Serviva uno esperto che sa lavorare con i giovani. lo non avrei preso Grosso e non avrei ripreso Vanoli. Sarei andato su un allenatore esperto, anche straniero. Spero che nella conferenza che ci sarà che Paratici ci metta la faccia, non dicendo che ha sbagliato ma che cerchi di far capire cosa non è andato. Se fai certe mosse e poi il campo non te le riconosce, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Mastantuono? Qui dò le colpe a Grosso. lo lo tengo sempre in campo e deve fare quello che chiedo. Non è esterno puro ma in quel momento c'era da fare quello".