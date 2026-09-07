De Ponti: "Paratici ha preso giocatori non adatti per Grosso, ma nemmeno per Vanoli. Un film visto e rivisto a Firenze"

Il responsabile dell'area sportiva del Corriere della Sera Roberto De Ponti ha parlato a Radio 24 della scelta di Paratici di esonerare Grosso per riprendere Vanoli sulla panchina della Fiorentina.

Le parole di De Ponti

“Io ho la sensazione che sia un film già visto e rivisto. Non so se i giocatori presi, anche se di grandi prospetti, fossero adatti al gioco di Grosso. Non so se lo siano nemmeno per Vanoli, che era dispiaciuto per non essere rimasto, ma non so quanto il suo modo di giocare sia adatto a questo gruppo”.

Sulla scelta

“Con Pioli hanno aspettato, quest'anno no. Si sono spaventati. L'umore della città e della squadra rischiava di essere come lo scorso anno”.