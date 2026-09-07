Costacurta: "Sembrava che le scelte di Paratici collimassero con un tentativo di novità. La Fiorentina è interessante"

L'ex Milan Billy Costacurta ha parlato a Sky Sport della situazione in casa Fiorentina, con l'esonero di Grosso arrivato dopo 3 giornate di Serie A.

Le parole di Costacurta sul mercato

"A me è sembrato che il mercato e le scelte di Paratici collimassero con il tentativo di fare qualcosa di nuovo. Hanno preso un difensore centrale affidabile, tanti giocatori davanti. Io un difensore in più lo avrei preso, ma è una sottigliezze".

Un buon lavoro

"A me sembra una squadra interessante. Quindi, a me è sembrato che le cose fossero state fatte nella maniera giusta da parte della società. A me i giocatori piacciono. Poi bisognerebbe essere lì per capire cosa è successo".