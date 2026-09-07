Bucciantini: "La Fiorentina sta perdendo la città di Firenze. Spero la scelta dell'esonero non sia stata per il popolo"

A Sky Sport ha parlato l'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini, parlando dell'esonero di Fabio Grosso.

Le parole di Bucciantini

“Paratici Grosso lo ha avuto in culla. Non credo sia un problema caratteriale. La Fiorentina sta perdendo la città. Ha fatto effetto, al centenario, vedere entrare la prima squadra tra i fischi".

Sulla scelta

"Spero non sia una scelta del popolo, perché queste sono scelte di programmazione. I giocatori nuovi sono arrivati ora. Il campionato contro il Sassuolo? Buono, ma non eccezionale”.