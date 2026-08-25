Bucciantini: "Pellegrino e Mastantuono mandati allo sbaraglio. Se Kean è venduto non deve giocare, altrimenti..."

A Radio Bruno il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini si è espresso a 360 gradi su Roma-Fiorentina di ieri sera, sottolineando varie scelte di Grosso per lui molto discutibili.

“Siamo rimasti un po’ disorientati da un’estate di promesse, di lavoro fatto bene, e dopo la prima di campionato trovarsi come la squadra peggiore tra le venti viste in campo, che non ha fatto vedere niente in campo… siamo sembrati radunati lì, non pronti, è chiaro che la Fiorentina ha cambiato molto e le novità sono sembrate troppo evidenti".

'Centrocampo surclassato sul ritmo, perché Joao Mario a sinistra?

“La formazione e l’atteggiamento hanno sorpreso, così come i cambi, e ci sono delle cose che non mi tornano delle scelte di Grosso. La partita della Fiorentina è stata attendista ma non aggressiva, devi proteggere la difesa e non puoi avere due mezzali surclassate sul ritmo accanto a Fagioli. Dragusin spero si al 50% della condizione perchè dovrà fare la differenza, la linea difensiva è stata inventata per questa partita. Se vuoi fare una partita di contenimento allora ci voleva un mediano come Oulaï. Perché Joao Mario a sinistra e Atta sulla fascia? Atta deve giocare nel suolo, non va schierato largo, è un turbocentrocampista”.

‘Kean? È il più forte della Fiorentina, se non è venduto…’

“Mastantuono è stato il più promettente anche se ha giocato da solo, non ha potuto legare con l’attaccante. Dopo mesi di preparazione ci si presenta in attacco con due giocatori che non hanno mai giocato insieme come Pellegrino e Mastantuono? Scelta incomprensibile, significa mandare i giocatori allo sbaraglio, Pellegrino non può giocare con gli esterni a piede invertito e i terzini che non spingono. Ci sono state incoerenze viste da tutti. E Kean? Se è venduto, non deve giocare, altrimenti è il calciatore più forte della Fiorentina, l’attaccante italiano più forte. Sono convinto che Paratici, contestualmente alla cessione di Kean presenterà un nuovo acquisto, però…”