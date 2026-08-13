Bucciantini: “Se il Como prende Kean può vincere lo scudetto. Pellegrino migliore di Piccoli, alla Fiorentina manca…”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Sportiva, partendo dalla possibile cessione di Moise Kean al Como per poi fare un’analisi molto più ampia sull’attacco della Fiorentina.

“L’Inter resta la squadra più forte, la Juventus è ancora indietro ma non a distanza siderale. Dico spudoratamente che se il Como prende Kean dalla Fiorentina può vincere il campionato di Serie A. Il Como è una squadra che può vincere lo scudetto… e alla fine sono convinto che succederà. Sta facendo benissimo, è vero che ha la Champions League, ma bisogna vedere quanto dura e come la gioca”.

“Se i lariani acquistassero Kean avrebbero 6 attaccanti bravi, e con Douvikas, centravanti che farebbe la riserva all’attaccante in arrivo dalla Fiorentina, lo scorso anno hanno comunque centrato la qualificazione alla Champions League. Il greco è arrivato secondo in classifica marcatori, Kean è un attaccante che può spaccare tutto in Serie A. Bisogna vedere però quale versione di Kean comprerebbe…”

‘Pellegrino migliora Piccoli, ma inferiore a Kean’

“Errore della Fiorentina cedere Kean? Penso che non dovrebbe essere ceduto al Como, perché nell’orizzonte è la squadra da rimontare, nell’immaginario della Fiorentina, nell’ottica viola. I viola però con Pellegrino hanno preso sicuramente un ottimo giocatore, un calciatore superiore a Piccoli e che allo stato attuale migliora l’ex Cagliari. Pellegrino è di partenza inferiore a Kean…ma quale versione? Lo scorso anno la continuità agonistica, fisica e mentale di Pellegrino è stata superiore a quella di Kean”.

‘Paratici, rivoluzione totale. Ora manca…’

“Ho l’impressione che piano piano, Paratici, che aveva abbozzato una rivoluzione totale, se cedesse anche Kean… avrebbe davvero cambiato 9/11 della squadra. Mi pare però strano dopo una campagna acquisti come quella viola privarsi di una punta che stava portando l’Italia al Mondiale ed ha dimostrato di segnare facilmente al Real Madrid, di poter fare una stagione da 20 gol. È l’attaccante italiano più forte, anche se non si è sicuri che faccia una stagione alla propria altezza. Alla Fiorentina manca ancora un acquisto determinante, un grande numero 11, un destro che gioca a sinistra”.