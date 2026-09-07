Pardo: "L'esonero di Grosso non può essere figlio solo dei risultati. Vanoli si merita questa chance"

Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24 di Fiorentina e dell'esonero di Fabio Grosso dopo appena giornate di campionato.

Le parole di Pardo

“Lo dico da prima del Frosinone. C'è stato un grande entusiasmo a Firenze, hanno speso soldi per giocatori interessanti. Ma è stato fatto un progetto più di medio periodo che di breve. Alcuni nodi, come la difesa, non so se siano stati risolti. Ci vorrebbe un po' di pazienza. La scelta è stata presa anche per incompatibilità. L'inizio è stato molto negativo, ma questa ancora non è una squadra, perché i prospetti sono interessantissimi”.

Su Vanoli

“Firenze è una realtà dove l'entusiasmo carica molto, ma al contrario è anche molto critica. L'esonero dopo tre giornate per me è figlio di un feeling non trovato. Se ci fosse stata unità di vedute, si sarebbe andati avanti. Arriva un Vanoli che ha dimostrato di poter gestire quelle situazioni. Hanno deciso per una sterzata immediata. Vanoli si merita questa opportunità, ma io in Grosso ci credo”.