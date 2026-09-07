Capuano: "Si può spendere e spandere, cacciare Vanoli, poi riprenderlo? Non si dovrebbe, ma si può. Fiorentina insegna"

Sulle colonne di Panorama, il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha detto la sua sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'esonero di Grosso e il ritorno in panchina di Vanoli.

Le parole di Capuano

“Si possono spendere 150 milioni di euro sul mercato, perdere (male) le prime tre partite del campionato, andare a dormire convinti di avere un allenatore confermato seppure con fiducia ridotta e risvegliarsi venendo informati che è stato cacciato via notte tempo? Sostituito da quello che c'era prima e che a giugno non era stato confermato perché ritenuto non adeguato a un progetto che sarebbe stato costosissimo per la proprietà? Non si dovrebbe, ma si può”.

Situazione Fiorentina

“E' successo alla Fiorentina che ha esonerato Fabio Grosso, ingaggiato a inizio estate dopo l'ottimo lavoro al Sassuolo, restituendo la guida tecnica a Paolo Vanoli. L'uomo che aveva salvato la Viola l'anno scorso, dopo mezzo campionato di lacrime e sangue, ma che nonostante tutto non aveva ottenuto nessuna conferma e nessun riconoscimento. Grazie e arrivederci. Anzi no, abbiamo scherzato”.