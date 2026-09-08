Polverosi: "Paratici con Vanoli, ha ammesso il proprio errore. Il tecnico sa che la Fiorentina è un film horror già visto"

“Commisso, Pradé, Paratici, Pioli e Grosso, per la Fiorentina sono stati tredici mesi di sbandamento, per certi versi inspiegabile visto che alla fine del mercato dell’estate 2025 e dell’estate 2026 tutti, o quasi tutti, hanno applaudito le operazioni”. E' questo uno dei primi periodi del commento sui viola, scritto sul Corriere dello Sport-Stadio, dal giornalista Alberto Polverosi.

“E' la scelta più logica”

Che poi aggiunge: “Paratici, tornando su Vanoli, ha ammesso il proprio errore. È la scelta più logica, del resto lo sarebbe stata anche la conferma dopo l’impresa della salvezza. Vanoli conosce qualche giocatore, sa che Fagioli non è quello visto finora, ma conosce soprattutto l’ambiente”.

“Un film horror già visto”

Inoltre: “Soprattutto Vanoli sa che la Fiorentina è un film già visto. Un film horror, la gente passa dal botteghino, paga il biglietto, entra in sala, si siede e comincia ad aver paura”.