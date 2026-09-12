Marcolin: "Vanoli ideale per tenere la squadra sulle corde e non farla distrarre dal lusso del Viola Park"

L'ex centrocampista Dario Marcolin, oggi opinionista di Dazn, dopo il match tra Venezia e Fiorentina vinto dalla Viola, ha analizzato l'impatto del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola.

“Viola Park a 5 stelle, ma…”

Queste se le sue parole: “Dirò una provocazione. Il Viola Park sembra un hotel a 5 stelle, è tutto bellissimo: sei coccolato come se fossi in una spa. Serve un allenatore che tenga la squadra sulla corda e Vanoli è bravissimo in quello”.