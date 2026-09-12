Poesio: "Brava la Fiorentina a non andare in panico dopo lo svantaggio, ma c'è tanto su cui lavorare"

Spazio al commento di Ernesto Poesio, stimato giornalista, nell'edizione del Corriere Fiorentino, che si concentra sulla vittoria della Fiorentina sul campo del Venezia.

Sulla partita

Ci voleva proprio questo Venezia per rendere la strada un più in discesa e consentire ai viola di conquistare la prima vittoria in Serie A di questa stagione. E ci voleva probabilmente il cambio di panchina per far sì che qualcosa a livello mentale si sbloccasse tra i giocatori viola che, invece di farsi prendere dal panico dopo il vantaggio inaspettato dei lagunari, hanno questa volta reagito grazie alla qualità di Mastantuono unita alle carenze dei difensori di Stroppa.

“Rimangono tante cose su cui lavorare”

Questa volta è giusto fare i complimenti alla Fiorentina e soprattutto ai suoi attaccanti argentini che hanno consentito a Vanoli di tornare a Firenze con il sorriso e iniziare nel migliore dei modi la sua avventura bis. Di cose su cui lavorare se ne sono viste non poche e la difficoltà nel difendere resta un tallone d’Achille da sistemare il prima possibile anche in vista di un calendario che, adesso inizia a proporre scontri contro squadre che difficilmente perdonano leggerezze come quelle che anche ieri si sono viste.