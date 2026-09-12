Il West Ham non si ferma più: 6-0 al Wreham con Solomon protagonista assoluto.

Nella serata di ieri oltre alla vittoria della Fiorentina contro il Venezia, la prima della stagione dei viola, c'è stata un'altra vittoria importante. Con un ex viola protagonista.

Il West Ham è un rullo compressore

Stiamo parlando del West Ham dell'ex esterno gigliato Manor Solomon. Gli Hammers avevano avuto un inizio difficile con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime 3 partite. In seguito prima della partita di ieri, hanno battuto il Wolverhampton 4-2, dominato il Derby County 3-0, sconfitto il Bolton 3-2: 3 vittorie consecutive che hanno consegnato loro il primo posto in Championship. Ma ieri sera, nell'anticipo della settima giornata, il West Ham si è distinto per un ampio 6-0 casalingo.

Tra i protagonisti del grande inizio di stagione c'è anche Manor Solomon: è lui il Man of the match

La vittima della serata è stato il Wrexham, squadra che ha come proprietario il noto attore americano Ryan Reynolds. E con un assist ed un gol nel finale uno dei mattatori della sfida è stato l'ex Fiorentina e Tottenham Solomon, tanto che a fine partita l'israeliano è stato nominato Man of the Match. In rete anche l'ex Lazio Castellanos. Dopo settimane di assestamento gli Hammers sono tornati a fare sul serio, puntando direttamente al ritorno in Premier League.

Questo il post pubblicato dall'ex esterno gigliato con il trofeo di Motm in mano: