Fagioli celebra la vittoria sul Venezia: "Finalmente i tre punti" - FOTO

Dopo le prime tre giornate in sordina, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, si è visto il ritorno in cabina di regia di Nicolo Fagioli. E l'ex Juventus non ha fatto altro che tornare a far quello che sapeva far bene: disegnare calcio.

Il centrocampista viola finalmente tornato a sorridere

La prestazione del classe 2000 è stata superlativa, tanto che alla fine della partita Franco Mastantuono, autore di una tripletta e vincitore del premio Motm, voleva cedere a lui la palma del migliore in campo. La speranza di tutti è che Fagioli si confermi a partire dalle prossime sfide contro Pisa e Napoli, ma la sensazione è che sia lui il primo a beneficiare del cambio di panchina.

“Finalmente i tre punti”

Intanto pochi minuti fa il centrocampista viola ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per celebrare i tre punti, finalmente conquistati. Una foto con Mastantuono con la didascalia “Finalmente i tre punti” ed una bandiera argentina per esaltare la partita del compagno.

Questo il post pubblicato dal giocatore poco fa su Instagram:

E sotto il post è arrivato il sostegno di alcuni dei suoi compagni di squadra: