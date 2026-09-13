Ghezzi: "Mastantuono giocatore straordinario. Occhio a Pellegrino, farà 15 gol"

A tuttomercatoweb.com ha parlato l'operatore di mercato Gustavo Ghezzi, intervenendo sui profili argentini della Fiorentina.

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“Non è una sorpresa ma una conferma di un giocatore straordinario. Un ragazzo che ha fatto 19 anni venti giorni fa e ha qualità tremende. Bisogna aspettarlo. E occhio a Pellegrino: sono sicuro che farà quindici gol".

Sulla Fiorentina

"La Fiorentina ha fatto un mercato importante. Quando hai calciatori bravi è più facile. La Fiorentina farà bene. Vanoli è bravo".