E finalmente arrivano sorrisi dal Viola Park! De Gea, Mastantuono, Pellegrino... e il mate

Avevano preannunciato una grigliata di asado i due argentini, protagonisti del successo viola a Venezia per 4-2: Mastantuono e Pellegrino, fin qui gli unici marcatori in campionato della Fiorentina. In attesa di ciò, sono tornati i post un po' più leggeri direttamente dal Viola Park, in questo caso da parte del capitano De Gea, in compagnia proprio dei due sudamericani.

E tra le mani del talento classe 2007 spunta anche il classico mate, bevanda cult nel suo paese: