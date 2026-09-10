De Gea salva la sua squadra di eSports, un altro anno di pesanti perdite economiche
La vita imprenditoriale di David De Gea non è totalmente costellata da successi.
Il portiere della Fiorentina è dovuto intervenire economicamente per salvare la sua squadra di eSports, Rebels Gaming.
Fatturato fortemente ridotto
Yeday Sports SL, la società che gestisce tutto, ha fatturato solo 33 mila euro nel 2025, una cifra nettamente inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, quando aveva raggiunto invece un fatturato di quasi 395.000 euro.
Mezzo milione
Da qui l'esborso per l'estremo difensore viola che ha dovuto mettere sul piatto mezzo milione di euro per salvare la baracca. Rebels Gaming sembra aver compromesso la sua salute finanziaria. Sicuramente una fonte in più di preoccupazione per il capitano della squadra gigliata che non ha iniziato per niente bene questo campionato.