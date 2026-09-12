Il lungimirante Sabatini: "Se son buoni, bene. Se sono come Mastantuono era meglio lasciarli dov'erano". Un'idea invecchiata male VIDEO

Erano bastate tre uscite di non-calcio globale della Fiorentina di Grosso per bollare Franco Mastantuono come “inadatto”, “solo fumo” o addirittura “bidone”. Si erano sperticati da più parti d'Italia, in soccorso indiretto all'ex tecnico viola e in aggressione diretta invece al Ds Paratici, che evidentemente di strali alle spalle dopo gli 11 anni di Juve ne ha lasciati parecchi. Tra i più accaniti anche il giornalista Sandro Sabatini, che durante il podcast Numer1 si era lasciato andare a questa poco lungimirante sentenza:

“Se son buoni, son buoni. Se invece sono come Mastantuono era meglio che lo lasciassero dov'era”

Un'idea già invecchiata molto male, dopo la tripletta dell'argentino sul campo del Venezia.