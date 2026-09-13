Beto più adatto al gioco di Vanoli, ma Pellegrino conosce solo la parola "lavoro". E continua a segnare

Se prima doveva confrontarsi e giocarsi il posto con Moise Kean, da qualche giorno per Mateo Pellegrino il nuovo compagno di reparto è Beto, arrivato dall'Everton per giocarsi il posto con l'argentino.

Beto e Vanoli

Come scrive La Nazione, l'ex Udinese sembra avere le caratteristiche giuste per il gioco di Vanoli: fisicità, corsa, attacco alla porta in contropiede e la capacità di reggere il reparto da solo. Per questo la sua maglia da titolare venerdì non è stata una sorpresa, nonostante una condizione fisica non al top.

Pellegrino lavora e segna

Ma Pellegrino continua a lavorare sodo e a farsi trovare pronto. Quello a Venezia per lui è il suo secondo gol stagionale, il secondo consecutivo dopo quello contro il Torino. L'argentino continua a lavorare sodo e a farsi trovare pronto.