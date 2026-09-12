Juan Jesus: "Ho detto a Pellegrino che non entro per fare male, lui è uno tosto e ha capito"

Ha esordito ieri sera proprio contro la Fiorentina il brasiliano Juan Jesus, entrato nel finale per sostituire un disastroso Matias Moreno. Il difensore è entrato subito a contatto con Mateo Pellegrino, che poco prima aveva timbrato il cartellino per il momentaneo 1-3 viola. Un piccolo diverbio, nato da un contrasto, che il difensore ha spiegato così:

"Quello è il mio carattere, non devo farmi vedere, il mio modo di giocare è questo, non è che sono cattivo. Ho detto a Pellegrino che non è che io entri per fare male, il calcio è questo, contatto, lui ha capito ed è uno tosto".