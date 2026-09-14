Le rotazioni in Coppa: C'è chi spera nel debutto da titolare. Beto e Pellegrino si dividono gli impegni
Pedro Goncalves. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
E' già giorno di di vigilia per la Fiorentina. Vigilia perché domani i viola scenderanno in campo in Coppa Italia nel derby toscano contro il Pisa.
La porta
E per questa occasione ci aspettiamo una rotazione parziale per quanto riguarda i titolari. In porta, la Coppa Italia dovrebbe essere il regno di Christensen che prenderebbe così il posto di De Gea.
Difesa e centrocampo
Per il resto possibilità di vedere Valdepeñas a sinistra, Pongracic potrebbe dare un turno di riposo a Dragusin dietro, Oulai si candida a titolare a centrocampo, mentre Gnonto e Gonçalves si augurano di fare il loro debutto dal primo minuto.
E il centravanti?
Questione a parte quella relativa al centravanti. Per il Corriere dello Sport-Stadio Beto è favorito per il Pisa, con Pellegrino opzionato per il Napoli.
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