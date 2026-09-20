Da Allegri all'ambiente: c'è aria di gran delusione a Napoli. E la Fiorentina non strappava un punto dall'era Italiano

Pensavano forse di venire al ‘Franchi’ a fare man bassa dell'intera posta in palio a Napoli, come d'altra parte era accaduto nelle due scorse stagioni. Due pesanti 0-3 e 1-3 sotto le gestioni di Palladino e Pioli, con il bis poi al ‘Maradona’: alla Fiorentina mancavano punti contri i partenopei addirittura dall'ultima annata di Italiano, quando i viola vinsero 3-1 a Napoli e impattarono per 2-2 in casa nel finale di stagione.

Qualche rosicata più del previsto

A una squadra ancora in guarigione come la Fiorentina il punto strappato al Napoli poteva e può andare più che bene. Di tutt'altro avviso in casa Allegri, dove il tecnico ha lasciato trasparire un certo fastidio per il risultato e la prestazione dei suoi. E anche a livello ambientale l'1-1 del lunch match è stato accolto come un brodino piuttosto triste. Segnale comunque da cogliere con positività in casa gigliata.