Dragusin: "Non sono mai soddisfatto, sennò non cresco. Dovevo prendere le misure, poi Vanoli ha portato tanto entusiasmo"

Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli.

Le parole di Dragusin

“Sono molto contento della prestazione di squadra. Abbiamo fatto una partita intensa e di qualità. Abbiamo corso tantissimo e fatto quello che c'era da fare per fermare la qualità del Napoli. Stiamo dando continuità alle partite. Poi la Nazionale è la cosa più bella per i calciatori, non vedo l'ora di esserci”.

Su Vanoli

“Penso che Vanoli ha portato energia ed entusiasmo. Lui ci chiede di avere intensità, di fare la corsa per il compagno e il sacrificio ci fa fare la prestazione. Io mi sento meglio, credo sia normale che all'inizio serva trovare le misure. Sono tornato e non avevo tanta continuità al Tottenham. Alla fine il presente conta di più del passato. Siamo un gruppo di ragazzi nuovi e dobbiamo conoscerci”.

Sui compagni di difesa

“Mi sto trovando bene sia con Ranieri che con Pongracic. Stiamo lavorando molto meglio in difesa, ma non conta il mio compagno accanto. So che questa squadra ha talento e si è visto. Penso che devo migliorare ancora. Non posso essere mai soddisfatto perché se no non c'è crescita. Devo vedere anche oggi dove potevo fare meglio, anche se ho fatto una buona partita. La Serie A è un campionato tosto e c'è un livello alto. Sto vedendo giocatori più veloci, più diretti. Il campionato è più divertente ma anche più veloce. Un calcio più veloce? Mi piace, finalmente possiamo fare vedere cosa sappiamo fare. Deve essere anche una battaglia in campo".