Dragusin: "La Fiorentina sta diventando tosta da affrontare, siamo una vera squadra. Vanoli..."

Il difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, è stato intervistato da DAZN, al termine della gara contro il Napoli.

“Partita difficilissima questa - ha detto - contro una squadra forte. Ma anche noi siamo stati una squadra, compatta che sa gestire i momenti. Dobbiamo ancora conoscerci bene ma piano, piano lo stiamo facendo e stanno arrivando le prestazioni".

Hojlund

“Ho guardato dei video su di lui, è un giocatore molto fisico e veloce ma lo abbiamo tenuto bene come reparto difensivo”.

Autoanalisi

“Sono molto autocritico. Ho riguardato tutte le partite e ci sono stati momenti in cui io e la squadra potevamo fare certamente di più. Stiamo però diventando tosti da affrontare, siamo sulla strada giusta”.

Vanoli

“Il mister ci chiede sempre l’impegno e di diventare una squadra. Ci chiede tanta corsa, giusto atteggiamento e di aiutare i compagni, cosa che stiamo facendo molto bene adesso”.