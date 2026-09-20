Le nostre PAGELLE: De Gea e uno-due da campione, Dragusin il gladiatore e Jimenez fa tutto

De Gea: 7 Riflesso giusto su Neres e bis immediato su Favasuli. Prendere gol a pochi minuti dalla fine sarebbe stato esiziale per la Fiorentina e così il guardiano della porta viola si fa grande per mantenere il pari. Tanti viola in area in occasione del gol del Napoli, ma nessuno che abbia seguito Gilmour e la palla passa pure in mezzo ad una bella selva di gambe.

Jimenez: 7 Recupera, chiude, crossa e tira pure. E da una sua conclusione, deviata, arriva il gol del pareggio della Fiorentina. Conferma le buone sensazioni che già aveva dato nella trasferta di Venezia.

Dragusin: 7 Un treno lanciato a mille all'ora contro gli avversari, in particolare Hojlund, letteralmente sovrastato dal punto di vista fisico. Vi sembra banale l'accostamento con un gladiatore? E allora beccatevi sta botta di banalità perché è il paragone migliore che si possa fare in questo momento.

Ranieri: 6 Non svetta, ma non demerita pure. Fino all'ultimo goccio di sudore messo in campo, tanto che alla fine è dovuto uscire per crampi. Pongracic: SV.

Viery: 5 Messo a sinistra in nome degli equilibri difensivi. Ma un conto è avere a che fare con i giocatori del Venezia, un altro con quelli del Napoli. C'è proprio una differenza netta di passo, con tutto quello che ne consegue. Valdepenas: 6,5 La Fiorentina sfrutta la sua freschezza per creare occasioni anche a sinistra. Sfiora il gol del 2-1 ma trova sulla sua un grande Milinkovic-Savic. Gli crea qualche grattacapo Favasuli quando è entrato in campo.

Ndour: 6 Lavoro essenzialmente di contenimento specie nella seconda parte perché le due squadre si allungano a dismisura. Generosità che gli va assolutamente riconosciuta.

Fagioli: 6,5 Ci prova dai 20 metri, il portiere del Napoli tocca la sua conclusione, risultato: traversa (e due!). Bello anche il break al 38' ma sinistro alto dal limite dell'area. Ha una buona opportunità anche nel secondo tempo con un destro dal limite al lato. Quando si accende crea, purtroppo in una giornata come questa non è possibile stare a ritmi elevatissimi a lungo.

Mastantuono: 6 Innamorato, fino all'ostinazione, del pallone. Innesca il suo sinistro in tre circostanze senza però sorprendere il portiere del Napoli. Qualche situazione poteva essere gestita meglio.

Atta: 6 Si getta generosamente verso un pallone davanti alla porta di Milinkovic-Savic che sembra perso e colpisce la prima traversa di giornata dopo il contrasto. Ma ancora fa un po' di fatica a galleggiare tra le linee come vorrebbe l'allenatore. Certo è che non ha potuto lavorare con estrema continuità in queste settimane e di questo bisogna sempre tenerne di conto. Pedro Goncalves: 6 Gilmour gli fa un gentile omaggio e si ritrova a gestire un tre contro tre portato però avanti in modo sbagliato. Occasione buttata via. Ci prova a pungere ogni qualvolta gli avversari gli lasciano spazio.

Njie: 6 Ha la gamba per una grande ripartenza al 63', azione che si chiude con un sinistro bellissimo di Valdepenas messo in angolo da Milinkovic-Savic. Non sempre però gli riesce di innescarsi in velocità e in dribbling come fatto contro Venezia e Pisa. Gnonto: SV.

Pellegrino: 6 Dopo un primo tempo dove si è visto poco decide di metterci il fisico e allora vince anche molti duelli, fa salire la squadra, diventa un riferimento. Beto: 5,5 Difficoltà nel controllare il pallone.

Vanoli: 6,5 Partita preparata bene, indubbiamente. A tratti Fiorentina superiore al Napoli, forse ai punti i viola avrebbero meritato qualcosa di più. Di certo il mondo è cambiato in pochi giorni.