Soddisfatto il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli che ha parlato così a Dazn:

"Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno affrontato una squadra come il Napoli in questa maniera, a volte anche un po' sbarazzini, con grande personalità. E' stata una partita in cui non c'era nulla da dire se l'avessimo vinta. Dobbiamo essere contenti ma sapere che abbiamo le potenzialità per andare a vincere. Basta vedere i tiri in porta, i tiri dentro l'area.

Questo pubblico, se facciamo vedere che stiamo dando tutto, può regalarci dei punti. All'interno della gara ci sono state più partite, nel primo tempo Viery stringeva troppo la linea, nel cambio gioco era un rischio che volevo affrontare per poi poter ripartire. L'abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, con Valdepenas che è entrato con grande personalità. E' lo spirito che ci porterà in alto, lasciando stare la classifica per ora. E' una squadra di talento che deve imparare a giocare l'uno per l'altro e in queste partite quello che mi è piaciuto di più è stato questo.

L'alternanza degli attaccanti? Ho la fortuna di scegliere due attaccanti con caratteristiche diverse ma due attaccanti importanti. Beto sta soffrendo il fatto di non segnare ma gli ho detto di stare tranquillo, i gol arriveranno a forza di sacrificarsi, sarà un giocatore importante per la Fiorentina. A chi resterà qui durante la sosta servirà lavorare per ritrovare un po' di condizione che manca".