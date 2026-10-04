Si complica ulteriormente il campionato del Genoa. I prossimi avversari viola perdono il direttore sportivo

Si complica ulteriormente il campionato del Genoa, alle prese con un avvio preoccupante che vede i rossoblù occupare la penultima posizione in classifica.Il grifone infatti sta per perdere anche il proprio Ds, che è in procinto di trasferirsi in Inghilterra pochi giorni prima della partita contro la Fiorentina.

Malumori in società

Il direttore sportivo Diego Lopez è vicino alla separazione dal club ligure dopo meno di un anno dall'arrivo: alla base ci sarebbero anche i malumori legati a un mercato estivo che non avrebbe convinto pienamente la società.

Addio vicino

Il futuro del dirigente spagnolo potrebbe essere in Inghilterra. Il Burnley, appena retrocesso in Championship, ha infatti messo gli occhi su di lui e sarebbe pronto a portarlo in società. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, con Lopez che sta valutando l'opportunità. Lo scrive Fabrizio Romano.