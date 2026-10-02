Il Genoa sconfitto anche dal Rapid Bucarest in amichevole! De Rossi perde il proprio attaccante per infortunio

Il Genoa cade 2-0 in amichevole contro il Rapid Bucarest, ma a preoccupare maggiormente Daniele De Rossi è l’infortunio di Lorenzo Colombo. L’attaccante rossoblù è stato costretto a lasciare il campo nel finale del primo tempo dopo un duro contrasto.

L'infortunio di Colombo

Colombo ha accusato dolore alla caviglia sinistra, ha chiesto l’intervento dello staff medico e, dopo le cure, è stato sostituito. Nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali per stabilire l’entità del problema. Al momento, dunque, resta ancora da capire se il centravanti riuscirà a recuperare in tempo per la Fiorentina, prossima avversaria del Genoa in campionato.

La partita

Il Rapid passa al 54’ con una punizione di Stojilkovic. A dieci minuti dalla fine arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con Pop, che entra in area dalla sinistra e batte Sommariva in diagonale. Continua il periodo difficile dei rossoblù, che proveranno a rialzarsi in campionato proprio contro la viola.