De Rossi: "Fiorentina sfida delicata, ma ci tireremo fuori da questa situazione. Colombo? Pensavo si fosse rotto tutto"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della salvezza dei suoi, che passerà inevitabilmente dalla partita con la Fiorentina.

Sul momento delicato

“Ci ritireremo fuori da questa situazione come lo scorso anno: alcune partite vinte grazie ai ragazzi, altre grazie ai più esperti. L'importante è che tutti abbiano voglia di immedesimarsi. Il mio obiettivo è quello di creare nuovi bei momenti con il Genoa. Qui la serenità non è mai mancata ed io apprezzo che la mia società abbia la pazienza che mi ha dimostrato nonostante le sconfitte. Certo, non siamo felici. Ma non vediamo l'ora di ripartire: il mio unico pensiero va alla Fiorentina alla ripresa del campionato, sarà un impegno delicato".

Su Colombo e Traoré

“Guardando il video sembrava qualcosa di spaventoso, che Colombo si fosse rotto tutto con la gamba rimasta piantata a terra. Però è il vero motivo per cui sono un po' scuro in volto, oltre che per la sconfitta perché comunque non mi piace perdere. È stata però un'occasione per valutare attentamente le condizioni di alcuni giocatori: mi ero ripromesso di vedere Traoré, che non pensavo potesse giocare 90' e correre così. Hamed non è mai andato in affanno se non per qualche rincorsa in meno, ma mi ha impressionato la sua condizione fisica: non è così carente come temevamo”.