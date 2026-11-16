Bove: "Il ragazzo che mi ha salvato la vita è venuto fino a Roma per incontrarmi. Non gli avevo mai dato un volto. Quando l'ho visto..."

A Cronache di Spogliatoio ha parlato Edoardo Bove, svelando un retroscena dei suoi ultimi giorni, periodo in cui sta promuovendo “In un battito”, al cinema dal 16 al 18 di novembre. Un docufilm in cui il giocatore e Fiorentina, in maniera molto personale e intima, racconta la sua storia.

Il retroscena

“Ero all'anteprima del film in cui ho raccontato la mia. storia. Ero fuori e mi sento chiamare da dietro: ”Edoardo sono l'uomo che ti ha rianimato". Mi sono bloccato. Era da tempo che cercava di incontrarmi. E' venuto appositamente a Roma per farlo e mi ha colpito molto".

Quel giorno

"Era quello che mi aveva salvato per primo la vita. Non gli avevo mai dato una faccia. Non riuscivo a immaginarmi come potesse essere. Il dottore della Fiorentina mi aveva raccontato che in ambulanza avevo fatto un gran casino. Avevo dei movimenti involontari del corpo e l'adrenalina non ha aiutato. Provavo a mordere le persone di riflesso. Questa cosa mi è rimasta impressa, non ero padrone del mio corpo”.