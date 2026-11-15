Paratici sogna il colpo grosso anche a gennaio: la maxi richiesta dell'Atalanta per Ederson. Højbjerg e la crisi del Marsiglia

C'è un nome che frulla nella testa di Fabio Paratici, e che saprebbe davvero di carico pesantissimo, in ottica centrocampo ed è quello di Ederson: è l'identikit ideale, il sogno vero e proprio per completare il reparto, secondo il Corriere dello Sport.

Il tipo di giocatore che serve

Il brasiliano rappresenta la tipologia di giocatore che manca a Vanoli per impostare finalmente la sua mediana a due ma che resta comunque proibitivo. La valutazione dell'Atalanta si aggira infatti sui 40 milioni di euro, a gennaio poi non si abbasserà di certo.

La crisi che può aiutare la Fiorentina

La candidatura di Pierre-Emile Højbjerginvece è ben più concreta, perché dall'altro lato c'è un club in forte crisi finanziaria come il Marsiglia, che cercherà qualche cessione importante: il danese, ieri a segno in Nations contro il Portogallo, si può raggiungere con una cifra sui 10-15 milioni di euro. Inutile dire quanto un giocatore con passato tra Bayern e Tottenham possa aggiungere al centrocampo viola.