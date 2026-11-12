Hojbjerg, accende la sfida tra Fiorentina e Juventus. I viola ci riproveranno per gennaio

La Fiorentina non ha abbandonato la pista Pierre-Emile Hojbjerg, ma in vista del mercato invernale potrebbe trovarsi davanti una concorrente importante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche la Juventus guarda con interesse al centrocampista del Marsiglia, individuato come possibile rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti.

Il club bianconero cerca giocatori pronti a incidere fin da subito nella corsa alla Champions, capaci di aggiungere esperienza, carattere e carisma. Un profilo che corrisponde a quello del danese, capitano del Marsiglia e della propria nazionale.

I viola avevano già provato a portarlo in Italia durante l’estate, senza però riuscire a convincerlo a lasciare la Francia. Stando al quotidiano sportivo, la Fiorentina è intenzionata a tornare alla carica in inverno: il nome dell’ex Tottenham resta dunque tra quelli da seguire per il centrocampo.

Questa volta, però, potrebbe entrare in gioco anche la Juventus. I bianconeri lo avrebbero osservato dal vivo anche con la Danimarca, mostrando un interesse che rischia di complicare il nuovo tentativo viola.

Sempre secondo la ricostruzione della ‘rosea’, Hojbjerg sarebbe attratto dalla possibilità di vivere un’ultima esperienza ad alto livello e il fascino della Juventus non lo lascerebbe indifferente.