La Fiorentina può dire grazie a Mourinho. E per il ritorno Mastantuono chiede certezze

Se la Fiorentina può godersi in questa stagione le giocate di Franco Mastantuono può dire grazie a José Mourinho. Il club spagnolo non voleva separarsi da un talento sul quale continua a riporre grandi speranze, ma ha riconosciuto la necessità di offrirgli un contesto diverso per proseguire il proprio percorso, proprio per la presa di posizione su di lui dell'allenatore del Real.

E quell’opportunità è arrivata in Italia, con il prestito alla Fiorentina. L’esperienza viola rappresenta un passaggio importante per l’argentino: la possibilità di trovare continuità, accumulare minuti e assumersi responsabilità in un campionato diverso dalla Liga.

Legame centrale ma…

Il legame con il Real Madrid resta comunque centrale nel suo futuro. Il ritorno di Mastantuono è previsto per l’estate del 2027, alla conclusione del prestito, ma il reinserimento nella squadra spagnola non sarà un passaggio automatico né privo di condizioni.

Bisogno di certezze

Il giocatore ha infatti chiarito di aver bisogno di certezze sul ruolo che lo attenderebbe a Madrid. Al centro delle sue valutazioni ci sono soprattutto il minutaggio e l’importanza all’interno della squadra: elementi decisivi per dare continuità alla crescita avviata in Italia.

Finale non scontato

I prossimi mesi a Firenze serviranno dunque anche a preparare quella scelta e non è detto che il finale sia scontato e già deciso.