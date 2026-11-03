Gol e chiamata in nazionale: l'Argentina del post Messi riparte (anche) da Mastantuono
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Da poco è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Lionel Scaloni con la Nazionale argentina per le due amichevoli di novembre contro Uruguay (13 novembre) e Costa Rica (17 novembre).
Le prime senza Messi
Sono le prime partite senza Leo Messi, con il 10 dell'Albiceleste che ha detto addio alla Nazionale qualche settimana fa nell'amichevole contro il Benin.
I convocati
Tra i convocati c'è anche Franco Mastantuono, che compare tra gli attaccanti convocati. C'è anche Nico Paz del Como, che con Mastantuono si gioca il posto da erede del Diez argentino.
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