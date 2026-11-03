Corriere dello Sport-Stadio: Mastantuono sulla scia di Pato, solo applausi per lui
Fiorentina spalmata su tre pagine questa mattina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagine 24 e 25
Qui troviamo questo titolone sulla gara di ieri: “Una Fiorentina in 4k”. Sottotitolo: "Altro poker e seconda vittoria Vanoli sfrutta cambi e qualità". Di spalla a pagina 24 c'è il commento: “La bellezza in 15 minuti”.
Pagina 26
Spazio per: “Orgoglio viola”. E inoltre: “Vanoli felice: “Noi siamo la Fiorentina”. Di spalla infine: ”Solo applausi per Mastangol: sulla scia di Pato". Catenaccio: “È il più giovane a segnare 4 reti in 10 presenze dopo il brasiliano”.
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