Continuano le polemiche arbitrali, Juan Jesus si scaglia contro Pairetto dopo Venezia-Inter: "Con le telecamere non si può non dare un rigore del genere"

Le proteste e le richieste di chiarimenti delle scorse settimane della Fiorentina e del suo direttore sportivo Fabio Paratici sembrano non restare una tantum. Dopo i gravi errori in Inter-Fiorentina, dove è stato negato un rigore solare ai padroni di casa, anche nel turno infrasettimanale la classe arbitrale non si è fatta mancare niente in quanto ad errori. Non ultimo quanto vissuto ieri dal Venezia.

Il Venezia non ci sta: è ancora caos contro gli arbitri

Impegnati in casa in una sfida complicatissima contro i nerazzurri, i Lagunari sono usciti sconfitti e mazziati dal campo: sono infatti tante le proteste e interventi del VAR nel corso dei 90 minuti, con la formazione di Davide Nicola che se l'è presa soprattutto per un fallo in area di rigore di Bisseck ai danni di Lauerback che l’arbitro Pairetto non ha voluto sanzionare con il calcio di rigore in favore dei lagunari.

Juan Jesus non ci sta: “Non si può non vedere un fallo del genere”

Questa decisione ha mandato su tutte le furie i neroverdi, in particolare il centrale difensivo Juan Jesus. L’ex difensore del Napoli è rimasto senza parole per quante visto sul campo, e tramite i propri canali social si è voluto sfogare pubblicamente.

“Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre”.

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