'Abbandonato' dai viola per far posto a Oulai, adesso segna a raffica in Olanda. Arokodare trascina l'Ajax a suon di gol

Tolu Arokodare, centravanti nigeriano dell'Ajax, è stato a lungo nei radar della Fiorentina durante l'ultimo calciomercato estivo, quando il club cercava nuove soluzioni per il reparto offensivo per sostituire il partente Kean.

Strategia viola e approdo in olanda

All'epoca il giocatore militava nel Wolverhampton e avrebbe manifestato l'intenzione di cambiare squadra. L'operazione, tuttavia, non è arrivata alla conclusione: la Fiorentina ha scelto di destinare l'ultimo posto da extracomunitario a Inao Oulai, abbandonando la pista che portva all'attaccante. Arokodare ha comunque trovato una nuova sistemazione, approdando all'Ajax, dove sta dimostrando di poter incidere con continuità. Nell'ultima partita contro l'Atalanta ha contribuito al successo per 2-0 con una rete e un assist, confermando il buon momento attraversato con la maglia dei lancieri.

La stagione del nigeriano

I dati complessivi rendono ancora più interessante il suo avvio: nelle prime dieci presenze tra campionato e Conference League ha messo insieme cinque gol e due assist in appena 480 minuti: una partecipazione al gol ogni 70 minuti circa. Numeri che raccontano un impatto decisamente notevole nei lancieri.