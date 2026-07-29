UFFICIALE: Arokodare lascia il Wolverhampton. Niente Fiorentina, va in Olanda

Alla fine Tolu Arokodare, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, lascia il Wolverhampton. Il centravanti aveva addirittura boicottato gli allenamenti pur di unirsi al club viola, che però con l'acquisto di Oulai ha terminato gli slot per gli extracomunitari. Non sono comunque mancate le opportunità di mercato: è ufficiale il suo passaggio in prestito con diritto all'Ajax.

Niente Fiorentina per Arokodare

Questo il comunicato del club: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton Wanderers per il prestito di Tolu Arokodare. L'attaccante venticinquenne si unisce all'Ajax con un contratto in prestito annuale fino all'estate del 2027. L'accordo prevede un'opzione di acquisto a favore dell'Ajax".

Ma riesce comunque a lasciare gli Wolves

Questo il post ufficiale dell'Ajax su Instagram: