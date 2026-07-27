Alla fine Arokodare trova un'altra sistemazione. Niente Fiorentina, accordo vicinissimo

Tolu Arokodare e la Fiorentina sono stati molto vicini a scrivere un futuro insieme, invece non sarà così. L'arrivo in viola di Christ Inao Oulai ha chiuso le porte al trasferimento di altri calciatori extra-comunitari, dunque il centravanti nigeriano rimane tagliato fuori dal mercato di Paratici.

Arokodare, niente Fiorentina

Arokodare ha addirittura protestato vistosamente con il Wolverhampton: vista la mancata firma con la Fiorentina, si è seduto durante la sessione di allenamento. Insomma, la situazione non è cambiata perché non vedremo il classe 2000 in maglia viola, ma il ragazzo lascerà comunque gli Wolves.

Ma il nigeriano lascia comunque il Wolverhampton

Come riporta Matteo Moretto, Arokodare è a un passo dall'Ajax. L'accordo tra le parti è vicinissimo, il club olandese ha avanzato una proposta ufficiale e ha fatto passi da gigante nella trattativa.