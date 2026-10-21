La svolta Oulai, una doppia ipotesi per farlo rientrare nei giochi

Potrebbe essere arrivato il momento di Christ Inao Oulai. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Paolo Vanoli sta studiando una Fiorentina più solida a centrocampo e l’ivoriano potrebbe trovare spazio già nella trasferta contro l’Inter.

Impiego diverso

Finora, con il nuovo allenatore, il ventenne ha disputato soltanto 45 minuti a Genova, schierato da trequartista alle spalle di Beto. Adesso si profila un impiego diverso, più vicino alle sue caratteristiche.

Due ipotesi

Le ipotesi sono due: passare al 4-3-3 inserendo un centrocampista oppure scegliere il 4-4-2, mantenendo gli esterni e avanzando Mastantuono nel ruolo di seconda punta. L’obiettivo è aumentare la copertura, alleggerendo anche i compiti difensivi dell’argentino.

Con Fagioli e Ndour

Oulai potrebbe affiancare Fagioli e Ndour, concretizzando l’idea del doppio regista già evocata da Vanoli. Da oggi, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park, il tecnico accelererà le prove tattiche. Dopo i 17 gol subiti nelle prime sette giornate, la Fiorentina cerca equilibrio: la sfida di Milano può rappresentare un nuovo inizio per il centrocampista arrivato in estate dal Trabzonspor.