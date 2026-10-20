Benedetto Ferrara: "Ci possiamo permettere 30 milioni di Oulai in panchina? Non sappiamo per chi è fatta questa Fiorentina"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla gara del Como e su questa prima parte di stagione.

Classifica e situazione

“Guardando la classifica non è bello. Ma gli appigli sono due: uno è la squadra, che per quanto fatta non bene, ha un potenziale. Almeno per fare un buon campionato. L'altro aspetto psicanalitico è la convinzione che non si può rifare la stagione dello scorso anno, perché sarebbe da romanzo horror e splatter”.

Incongruenze

“Le incongruenze però sono tante. E' facile criticare con questa situazione, ma mi auguro che anche a Milano contro l'Inter, da sfavorita, la squadra sia libera nella testa. Al di là di quello, io credo che da qui alla sosta devi fare punti, altrimenti ti ritrovi dove Pioli e in paranoia. E poi si arriva alla squadra giovane e senza un leader. Vorrei evitare tutto questo”.

Sui singoli

“Si sono viste delle cose perché il Como ti fa giocare. Hai avuto occasioni clamorose. Quella di Njie è stata clamorosa. C'è la prestazione, ci sono le occasioni. A Genova siamo entrati in campo che eravamo in ferie. Ci sono giocatori di qualità, qualcuno è anche molto giovane. Pedro Gonçalves secondo me potrebbe essere il migliore, ma a un certo punto non ce la faceva più. Adesso però abbiamo 60 milioni fuori, Oulai in panchina e Atta fuori per infortunio. Ti puoi permettere 30 milioni in panchina? Se non lo ritieni pronto sì, ma mi fa riflettere sull'investimento. Questa Fiorentina per chi è fatta? Non lo sappiamo, non per Vanoli. Ma per lui era un sogno allenarla, gli chiediamo di fare un passo in più adesso".