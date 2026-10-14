B. Ferrara: "Il problema della Fiorentina è il centrocampo. Col Como bisogna assolutamente vincere"

Il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, commentando brevemente la sconfitta della Fiorentina a Genova, per poi concentrarsi sul lavoro da fare in casa gigliata in vista di una partita come quella col Como, da lui definita ‘importantissima’.

‘Serve assolutamente vincere col Como'

“La classifica è bruttina rispetto alle attese, la partita di Genova è stata preparata male. Il grande problema della Fiorentina è il centrocampo, che in entrambe le fasi non riesce a dare un contributo. Il momento è delicato, perché col Como bisogna assolutamente vincere, è un crocevia importantissimo, anche se non ancora decisivo. Vanoli è un buon allenatore, così come Paratici è un buon direttore sportivo, anche se non è il Messia, ma ha vinto tanto e va rispettato. La Fiorentina ha bisogno di fiducia, serve ritrovare la prestazione ed il risultato positivo, è fondamentale”.

‘Vanoli ha detto che è un sogno allenare questa Fiorentina, ma…'

“Una squadra nuova non è detto che debba impiegare mesi per assemblarsi. Vanoli ha avuto 3 settimane per lavorare, praticamente un altro ritiro… non bisogna continuare a scaricare le colpe su Grosso, che ha già pagato per quanto visto. Vanoli ha detto che è un sogno allenare questa Fiorentina, che è ambiziosa come spesa e qualità, ma deve trovare equilibrio. Le spiegazioni non sono né filosofiche né atletiche, alla squadra manca coscienza di se stessa… ma che mostra un po’ di presunzione. L’obiettivo ora è scacciare la paure e le ansie per non finire in un gorgo come quello della passata stagione”.