Cincotta: "Fiorentina progettata per tornare in alto. Una rosa senza grandi campioni può mettere in difficoltà Vanoli sulle scelte"

Antonio Cincotta, ex allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato a Radio Bruno sulla situazione in casa viola.

Le parole di Cincotta

“Non mi aspettavo questa partenza della Fiorentina, soprattutto perché si è attrezzata con un grande dirigente e sono state fatte mosse importanti per una buona stagione. E' verosimile che non sia solo responsabilità dell'allenatore, ma anche a qualche singolo o per lo meno a un reparto”.

Sulla situazione attuale

“La verità è che in una squadra si vive di classifica. Certi momenti, anche inconsciamente pesano. Solo il Venezia al momento sta faticando tantissimo, il resto hanno fatto punti nella parte bassa della classifica. La Fiorentina è stata progettata per tornare in alto, ora però è un momento delicato. In questo momento la fragilità difensiva pesa. Stanno subendo gol con una facilità che non va bene. Quando hai la rosa fatta da giocatori dello stesso valore mette in difficoltà l'allenatore, che con due o tre campioni non ha difficoltà. Così invece devi cambiare spesso”.