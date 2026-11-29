Una Fiorentina evanescente si ferma al palo e contro l'Udinese incassa l'ottava sconfitta in campionato
Udinese-Fiorentina 1-0 (8' Lovric)
Fiorentina (4-3-3): De Gea (45' Christensen); Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario (46' Valdepeñas); Ndour, Fagioli, Brescianini (46' Gonçalves) ; Mastantuono (67' Mastantuono), Pellegrino (79' Atta), Njie.
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Finisce la gara. La Fiorentina perde in casa dell'Udinese per 1-0: per i friulani in gol Lovric ad inizio primo tempo.
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Cartellino giallo mostrato a Ndor per intervento falloso su Arizala.
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Ammonito Ekkellenkamp nell'Udinese .
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Palo della Fiorentina!
Fagioli serve Gonçalves che va alla conclusione centrando in pieno il secondo palo!
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Assegnati cinque minuti di recupero.
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Doppio cambio per l'Udinsese: escono Lovric e Zaniolo, tocca a Miller e Arizala.
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Occasione per la Fiorentina
Ci prova Jimenez andando in area e calciando verso la porta, para Okoye.
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Zaniolo si lancia sulla sinistra, lo ferma Fagioli con il pallone che però esce a lato.
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Cambio per la Fiorentina: esce Pellegrino, si rivede in campo Atta.
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Annullato il gol dell'Udinese per fuorigioco di Kabasele: Solet aveva calciato, poi il pallone era carambolato su Christensen e poi in porta.
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Sigla il 2-0 Solet, ma c'è una revisione del VAR in corso.
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Pallone spiovente in area e Pellegrino prova un improbabile colpo di testa in area con il pallone che si impenna.
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Cambio nell'Udinese: esce Zarraga, tocca a Bayo.
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Zanoli serve Zaniolo che va alla conclusione dal limite dell'area, tiro non preciso che finisce fuori.
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Cambio per la Fiorentina: esce Mastantuono, va in campo l'ex dell'Udinese Beto.
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Prepara il tiro in area Mastantuono e calcia, pallone respinto da Solet.
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Cambio nell'Udinese: esce Vojvoda, va in campo Zanoli.
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Gonçalves va al tiro, conclusione non potente e che va sopra la traversa.
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Ammonito Ranieri per fallo commesso su Ekkellenkamp.
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Azione prolungata dell'Udinese e Lovric va ancora al tiro da limite dell'area, conclusione alta.
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Cross di Kamara e colpo di testa di Lovric, pallone che finisce sul fondo.
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Sembra che per il momento sia cambiato poco il canovaccio della partita della Fiorentina nonostante i cambi: poco gioco e pochi spunti da parte dei viola.
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Zaniolo serve Kamara che va alla conclusione, pallone che esce fuori.
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Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: escono Brescianini e Joao Mario, tocca a Gonçalves e Valdepeñas.
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Si fa male al polpaccio De Gea dopo la precedete parata, va in campo Christensen.
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Ci sarà un minuto di recupero.
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Udinese ancora vicina al gol
Punizione calciata da Zaniolo e servita in area, va di testa Karlstrom con il pallone che si alza di poco sopra la traversa dopo la smanacciata di De Gea.
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Palo dell'Udinese
Karlstrom crossa in area per Abankwah, che di testa in area va a colpire il palo! Brividi per la Fiorentina.
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Doppia occasione per l'Udinese
Continua ad attaccare l'Udinese con Zanolo che va al tiro dalla sinistra, respinge in parata De Gea e Lovric va alla conclusione che finisce alta.
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Che occasione per l'Udinese!
Perde il pallone Joao Mario, Zaniolo braccato dai difensori viola apre per Ekkellenkamp che prova la conclusione, grande parata di De Gea con una mano!
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Slalom di Jimenez su Kamara, il suo cross si stampa sulla sagoma di Solet.
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Occasione per l'Udinese
Prende palla Zaniolo e da appena dentro l'area prova con il mancino a calciare sul primo palo, conclusione che esce di pochissimo fuori.
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Mastantuono serve benissimo sulla corsia Jimenez, ma il terzino viola sbaglia al momento del controllo e il pallone si perde sul fondo.
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Occasione per la Fiorentina!
Conclusione di Pellegrino verso il secondo palo, il pallone esce di poco.
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L'Udinese muove il pallone con ordine e con molta calma, la Fiorentina è poco dinamica in questi minuti di gara.
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Pallone per Njie in area, chiude su di lu Vojvoda.
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Difesa dell'Udinese che palleggia davanti alla sua area, la Fiorentina cerca di portare via il pallone così agli avversari.
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Calcia Kamara da destra, ma non trova la porta: c'era comunque fuorigioco.
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Punizione calciata da Mastantuono per Pellegrino, che va di testa sul primo palo dove c'è Okoye che blocca il pallone.
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Alta tensione tra Lovric e Njie, l'arbitro fa placare gli animi.
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Gol dell'Udinese
Udinese subito in vantaggio: Zaniolo si fa trovare sulla trequarti e serve a Lovric che va al tiro in area colpendo prima la traversa, poi il palo e il pallone finisce in porta. 1-0 per i padroni di casa.
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Bella linea di passaggio di Jimenez per Mastantuono, ma c'è fuorigioco.
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Joao Mario prova a servire Brescianini verso l'area, pallone più lungo del dovuto e il centrocampista viola non ci arriva.
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Inizia la gara a Udine! Forza viola!