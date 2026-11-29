Pochi giorni dopo aver segnato alla Dinamo Tbilisi, Niccolò Turnone entra nella lista di Paolo Vanoli per Udinese-Fiorentina.

Il difensore classe 2007 è alla prima convocazione in Serie A e avrà la maglia numero 77. La chiamata arriva con Pongračić, Viery e Parisi indisponibili e con Drăgușin e Ranieri favoriti per partire al centro della difesa.

Il cammino in Europa

Turnone è il capitano della Primavera e in Georgia ha firmato il gol viola nell’1-1 dell’andata del terzo turno di Youth League. Dopo quella partita aveva espresso la soddisfazione per la rete e la volontà di proseguire il cammino europeo.

La prima esperienza tra i grandi

Ora l’emergenza in prima squadra offre al giovane giocatore la prima esperienza in distinta in campionato per la partita di oggi in casa dell'Udinese.