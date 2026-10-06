Perinetti: "Turnone e Croci tra i prossimi ad affacciarsi al panorama internazionale. Che stagione di Martinelli ad Avellino!"

Tra i dirigenti sportivi italiani più navigati, c'è sicuramente il nome di Giorgio Perinetti, attuale dg dell'Athletic Club Palermo. Con un post su Instagram, il dirigente si è espresso sui migliori giovani italiani.

Panorama italiano

“Siamo una nazione calcisticamente molto emotiva. Prima eravamo depressi, ora siamo ottimisti. non dico giustamente, ma vediamo del talento che sta andando nella direzione giusta. Abbiamo risorse importanti”.

Top 11

“Per me ci sono ragazzi che nei prossimi anni si affacceranno al panorama internazionale, portando grande profitto e miglioreranno la nazionale. Nella mia top 11 dei migliori giovani ci sono calciatori già affermati e altri da scoprire. La coppia centrale, giovanissima e futuribile, per me sarebbe compsta da Turnone della Fiorentina e Corradi della Juventus. In attacco metterei Croci, addirittura un 2010, un attaccante di grande prospettiva viola”

Menzione per Martinelli

“In Serie B menzione per Martinelli, che all'Avellino in prestito dalla Fiorentina sta facendo benissimo. Bisogna riconoscere anche il talento in quel ruolo e lui sta facendo davvero una grande stagione”.