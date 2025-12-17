Alla 16 la Fiorentina affronterà in trasferta la Cremonese per consolidare il primo posto in classifica nel campionato Primavera 1. Per l'occasione Galloppa sceglie Leonardelli tra i pali, davanti a lui una difesa composta da Trapani, Sadotti, Turnone ed Evangelista.

A centrocampo spazio a Montenegro e Bonano, in coppia davanti alla difesa, e poi a Kone sulla destra, Atzeni trequartista e Bertolini a sinistra, dietro l'unica punta Braschi. Ancora indisponibile Keita così come Balbo, mentre Kospo non sarà del match in quanto aggregato alla prima squadra per la trasferta di Losanna.

La formazione ufficiale della Fiorentina: (4-2-3-1) Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Evangelista; Montenegro, Bonanno; Kone, Atzeni, Bertolini; Braschi. All. Daniele Galloppa.

La formazione ufficiale della Cremonese: Cassin, Patrignani, Ragnoli Galli, Lottici Tessadri, Lickunas, Bozza, Zilio, Gashi, Prendi, Bassi, Sivieri. All. Elia Pavesi.