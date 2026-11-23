Monza-Fiorentina

(4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina, che contro il Monza giocherà l'ultima partita di questa 12esima giornata di Serie A.

Il match avrà inizio alle ore 20:45 e come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le parole dei protagonisti, le pagelle e tanto altro.

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