La sfida con il Monza apre una serie di quattro partite da cui la Fiorentina si aspetta un bel bottino di punti per risalire la classifica. Sul Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio parte proprio dal peso che ha assunto questa trasferta per interrogarsi sulle ambizioni del club e sulla mancanza di obiettivi dichiarati.

Aspettative e ambizioni

“Il presupposto, per chi non si rassegna a una Fiorentina che da oltre un anno naviga nella zona rossa della classifica e che da molto di più non offre un progetto sportivo credibile, è che quello con il Monza non dovrebbe essere uno scontro diretto. Accettare di definirlo come tale, rappresenta l’implicita conferma di come a Firenze le aspettative si siano ridotte di pari passo alle ambizioni di un club che invece di indicare i propri obiettivi continua a prendere tempo”.

Da Monza al Parma, il peso delle prossime quattro partite

Dopo il Monza, la squadra di Paolo Vanoli affronterà Udinese, Cagliari e Parma. L’attesa attorno a queste quattro gare dice molto di quanto poco abbia offerto fin qui la stagione viola.

“Un poker di gare (Monza, Udinese, Cagliari e Parma) che in altri tempi e con altre proprietà sarebbe stato visto come una formalità - scrive ancora Poesio - con fascino pari a zero, oggi rischia di rappresentare un punto di svolta. Sono così pochi i segnali di speranza forniti dai viola in questo avvio di stagione che diventa impossibile non aggrapparsi a questa serie di partite, ormai caricata di un’importanza probabilmente eccessiva”.