La probabile formazione della Fiorentina: inversione dei ruoli tra Njie e Gnonto, si rivede Ranieri, Ndour...
Qualche dubbio in più del solito per Paolo Vanoli in vista della gara di stasera contro il Monza, nel posticipo della dodicesima giornata. In particolare sotto osservazione la situazione di Njie, che potrebbe partire dalla panchina e invertirsi di ruolo con Gnonto, solitamente il subentrante.
Chi accompagna Oulai?
Un altro bel dubbio riguarda il centrocampo, dove Oulai sembra finalmente sicuro del posto e al suo fianco potrebbe esserci Brescianini, che non ha acciacchi da smaltire, a differenza di Ndour, comunque convocato. Così come Ranieri, che dovrebbe rimpiazzare Viery mentre per Atta, possibile un po' di minutaggio ma solo nel finale.
De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Brescianini (Ndour), Oulai; Pedro Gonçalves, Mastantuono, Gnonto, Pellegrino.